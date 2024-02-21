إحالة أطباء مستشفي التكامل الصحى بشبرا شهاب بالقليوبية للتحقيق

أحال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عددا من العاملين بمستشفي التكامل الصحى بشبرا شهاب التابعة للقناطر الخيرية الي التحقيق،

وأثناء مرور وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على الوحدات الصحية، وكان منها مستشفي التكامل، تلاحظ عدم الانضباط الإداري بالمكان.

كما تبين وجود 11 موظفا فقط من إجمالي 45 موظفا، بالإضافة إلى عدم وجود طبيب دائم بعيادة تنظيم الأسرة، مما أدي إلى انخفاض مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي، كما تبين عدم توافر كميات كافية من بنج الأسنان يكفي للمترددين على العيادة رغم توافرها بمخازن المديرية، كما تبين عدم التزام طبيب عيادة الباطنة والأطفال بالحضور بشكل يومي من واقع دفتر الحضور والانصراف.