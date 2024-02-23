الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة السياحة المغربية تزور مدينة نيفرلاند الترفيهية بالغردقة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أجرت فاطمة الزهراء لعمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة المغربية والوفد المرافق لها جولة تفقدية داخل مدينة نيفرلاند الترفيهية العالمية بالغردقة بصحبة رجل الأعمال المصرى كأمل أبو على - رئيس مجلس ادارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق وقد أشادت سيادتها بإمكانيات المدينة من حيث عدد الغرف والمطاعم الفاخرة والالعاب المائية الحاصلة على جوائز عالمية والجدير بالذكر ان برنامجها تضمن ايضا زيارة منتجعات مجموعة بيك الباتروس بشرم الشيخ كمنتجع الباتروس لاجونا فيستا والعديد من المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ وذلك خلال زيارتها الحالية لمصر.

وأعربت وزيرة السياحة المغربية عن انبهارها بمدينة شرم الشيخ وما تتميز به من تنوع في المقاصد السياحية وجو مشمس وطبيعة ساحرة وقدمت الشكر لمحافظ جنوب سيناء على حسن استقباله ومرافقته لها في جولتها السياحية التي تأتي في إطار بحث سبل التعاون بين الجانب المصري والمغربي في مجال السياحة ..

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