‎عبر الفيديو كونفرانس "الشريف " تدشن مبادره الآسره المصريه من الحرمين

دشنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف مبادره الأسرة المصريه التى تبنتها المديريه لجعل الرياضه أسلوب حياه هو الشعار الذى دشنه الدكتور أشرف صبحى.

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وتفتح مراكز الشباب أبوابها يومي الجمعه والسبت اسبوعيا ليستمع جميع أفراد الأسرة بممارسة نشاط رياضى المحبب إليهم وكذااتاحه وقت لتجتمع الاسره فى نشاط

هذا وقد أطلقت الدكتورة صفاء الشريف المبادره عبر الفيديو كونفرانس بالتزامن مع بدايتها بكافه الهيئات الشبابية و الرياضية بالإسكندرية

‏وتهدف لخلق مناخ اسري داخل المراكز حيث يستمع جميع افراد الاسره المصريه الام والأب والأبناء وحتي الجد والجده بألعاب رياضة تناسب كافه الاعمار