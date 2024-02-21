وكيل وزارة الشباب بالقليوبية يشارك حضور جلسة لأعضاء برلمان الخانكة

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية الجلسة البرلمانية لبرلماني الشباب والطلائع بالخانكة ، والمقامة بمركز شباب القلج ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

حضر الجلسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية و النائب محمد الطوخي ، والنائب محمد مدينة ، والنائب كمال أبو دنيا ، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب ، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ، ، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم حالمدني، والأستاذ هاني أبو السعود مدير إدارة الخانكة ، ورؤساء مجالس إدارات مراكز شباب الخانكة .

بدأت فعاليات الجلسة بتلاوة جدول الأعمال ، وتقديم طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء برلمان الشباب والطلائع ، والتي شملت قطاع التنمية المحلية بشأن التلاعب بالاسعار وجشع التجار ، وأزمة الموصلات بموقف الخانكة ، وسوء طريق المرج بالخانكة ، ارتفاع معدل الجرائم وبيع المخدرات في مدينة الخصوص، وإهمال الأماكن الاثريه بمدينة الخانكة وتقديم سؤال متي سيتم توفير صناديق قمامة في مركز ومدينة الخانكة.

كما تم تقديم طلب الإحاطة لقطاع التعليم والبحث العلمي بشأن سوء طريقه تفتيش الطلاب في امتحانات الثانوية العامه، وكثافه عدد الطلاب في الفصول داخل مدارس مدينه الخانكة، وتكاسل بعض المعلمين في المدارس ،وأيضا طلبات إحاطة في قطاع البيئه بشأن انتشار رائحه كريهه ليلا بمنطقه العكرشخة ، وتطهير الترع، التلوث والعشوائيه الذي يعيش فيه مركز ومدينه الخانكة ،وفي قطاع الصحة بشأن تأخير سيارات الإسعاف، تأخير تدني الخدمات الطبية بمستشفي الخصوص ومستشفيات سرياقوس.

وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المجلس إرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية"وإستمع الاعضاء إلي نص البرقية وإنتهي الإستفتاء بالموافقة على إرسالها ، بعد انتهاء الجلسه قدم ذوي القدرات والهمم فقرات فنية .

ومن جانبة ،أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن الجلسات البرلمانية تهدف لبناء جيل لديه القدرة على القيادة والتمكن من استخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة بناءً على تدريب ووعى ليصبحوا سفراء التنوير، وأصحاب دور مستقبلي في الحياة السياسية ، ومناقشة المشكلات المحيطة بهم وإيجاد حلول لها .

كما أثني أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالخانكة علي أداء أعضاء برلمان الشباب والطلائع بمحافظة القليوبية ، مؤكدين الدور الهام الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في تنمية النشء والشباب ، وزيادة الوعي الثقافي والسياسي لخلق جيل جديد قادر علي مواجهه تحديات الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن برلمان الطلائع والشباب هو برنامج تعليمى تثقيفى يهدف إلى تعريف الشباب بمشكلات مجتمعهم، ولكى يشارك الشباب فى الحياة العامة والسياسية ومجالات العمل التطوعى ، ولكي يعرف كل منهم مكانته داخل مؤسسات المجتمع المدنى لا بد أن يحصل على قسط وافر من التدريب والتثقيف وكذلك لا بد من المحاكاة وتمثيل الأدوار وذلك عند المشاركة بفاعلية فى برلمان الشباب.