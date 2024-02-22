لجنة وزارة الشباب والرياضة بمجلس النواب تتفقد نادي الرياضات البحرية بالغردقة

واصلت لجنة وزارة الشباب والرياضة بمجلس النواب، زيارتها للمنشآت الشبابية والرياضية بالبحرالأحمر، برئاسة الدكتور محمود حسين، بحضور الدكتور محمد عبدالقادر، فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ووفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة، والمهندس محمد جمال الدين مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.

وكان في استقبال اللجنة المحاسب علاء التايه رئيس مجلس إدارة النادي، واللواء بدر جودة المدير التنفيذي للنادى وأعضاء مجلس الإدارة، وقاموا بمرافقة اللجنة وتفقدوا المارينا بالنادي والملاعب والفندق، واقترح إنشاء فرع ثاني للنادي وتطوير الفندق.

وأوصت لجنة وزارة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتقديم دراسة جدوى للفرع الثاني وعرض المطلوب لدراسته وتقديم طلب تطوير الفندق والمقايسة لاستكمال الاجراءات .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع النواب لتحقيق رؤية القيادة السياسية.

وفي هذا الصدد وبناءا على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، أنه تم تدارك جميع التوصيات وسيتم وضعها في الاعتبار والعمل عليها في الفترة القادمة وفق جدول زمني.

ومن جانبه أشاد فراج عبد المقصود مدير المديرية بالاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاهتمام بتطوير كافة مراكز الشباب والأندية الرياضية لخدمة الشباب بإعتبار المنشآت الرياضية بيت للشباب الموهوبين في مختلف المجالات ولابد من تحسين كافة الخدمات المجتمعية بها لتحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة لخلق جيل بناء يخدم وطنه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التواصل الدائم المستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومجلسي النواب والشيوخ، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في دعم المواطن المصري في مختلف المجالات من خلال التفاعل البناء والإيجابي بين الجهات التنفيذية والجهات التشريعية.