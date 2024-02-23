رصف شارع ٢٣ يوليو بمدينة ساحل سليم



أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على

إنه تم رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بامتداد شارع ٢٣ يوليو بمدينة ساحل سليم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك عقب التأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق وتنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات ووضع التربة الزلطية ودكها وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده قبل وضع ورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية لتسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال وتحقيق سيولة مرورية فضلاً عن تركيب البلدورات ووضع الإنترلوك للأرصفة.