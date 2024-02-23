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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ضمك المتوقع أمام الفتح الليلة بدوري روشن .. طارق حامد أساسيًا

طارق حامد لاعب نادي
طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفتح مساء اليوم الجمعة على  ملعب استاد الأمير عبدالله بن جلوي وذلك في إطار الجولة الواحدة والعشرون من بطولة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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في حراسة المرمى: محمد جاسم
خط الدفاع: سنوسي هوساوي، عبدالقادر بدران، شافعي، ضاري العنزي. 
خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد. 
خط الهجوم: كيفين نكودو، عبدالعزيز الشهراني، أحمد الزين.

ويحتل ضمك المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 30 نقطة ، فيمايتواجد الفتح في المركز السابع  برصيد 29 نقطة.

ويذكر أن طارق حامد شارك مع ضمك في 14 مباراة هذا الموسم صنع خلالها هدف،  إذ لعب 12 مباراة في الدوري السعودي بالموسم الحالي،و مواجهتين في كأس الملك.

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