تشكيل ضمك المتوقع أمام الفتح الليلة بدوري روشن .. طارق حامد أساسيًا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفتح مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير عبدالله بن جلوي وذلك في إطار الجولة الواحدة والعشرون من بطولة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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تشكيل ضمك المتوقع أمام الفتح الليلة بدوري روشن



في حراسة المرمى: محمد جاسم

خط الدفاع: سنوسي هوساوي، عبدالقادر بدران، شافعي، ضاري العنزي.

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد.

خط الهجوم: كيفين نكودو، عبدالعزيز الشهراني، أحمد الزين.

ويحتل ضمك المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 30 نقطة ، فيمايتواجد الفتح في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

ويذكر أن طارق حامد شارك مع ضمك في 14 مباراة هذا الموسم صنع خلالها هدف، إذ لعب 12 مباراة في الدوري السعودي بالموسم الحالي،و مواجهتين في كأس الملك.