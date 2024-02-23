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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة..مهمة جديدة لـ طارق حامد مع ضمك أمام الفتح بدوري روشن

طارق حامد لاعب نادي
طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي

يخوض الدولي المصري طارق حامد مواجهة جديدة رفقة فريقه ضمك أمام نظيره الفتح مساء اليوم الجمعة على  ملعب استاد الأمير عبدالله بن جلوي وذلك ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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ويدخل ضمك مباراة اليوم وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 30 نقطة ، فيمايتواجد الفتح في المركز السابع  برصيد 29 نقطة.

ويرغب ضمك تحت قيادة المدرب كوزمين كونترا في تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة من أجل العودة اللمربع الذهبي ، فيما يتسلح  الفتح بالملعب والجمهور لتحقيق فوزه الثاني على التوالي.
 

موعد مباراة ضمك والفتح 


يستضيف الفتح نظيره ضمك  في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة ضمك والفتح

ومن المقرر أن تذاع مباراة ضمك والفتح بشكل حصري عبر قناة " SSC HD " الناقل لجميع مباريات دوري روشن السعودي.


 



 

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