موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد بابا يارا لمتابعة المواجهة القوية والمرتقبة بين فريقي الأهلي وميدياما بطل غانا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الاهلي مباراة اليوم بحثاً عن الخروج بنتيجة إيجابية تقربه من التاهل إلى الدور ربع النهائي حيث يتصدر المارد الأحمر مجموعته بعد مرور 4 جولات برصيد 6 نقاط بينما يحتل ميدياما المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

وأدى الأهلي مساء أمس الخميس مرانه الوحيد الوحيد على ملعب المباراة بعد العطل المفاجئ الذي أصاب الطائرة التي أقلت البعثة في أكرا.

من جانبه أكد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي على صعوبة مباراة اليوم موضحًا أن الفريق لن يسوق الأعذار، رغم الصعوبات التي واجهها في رحلة الوصول إلى غانا.

موعد مباراة ميدياما والاهلي في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الساعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وميدياما في دوري ابطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس