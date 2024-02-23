ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة بمحافظة قنا

يسود اليوم الجمعة بكافة أنحاء محافظة قنا، طقس ملبد بالغيوم حار نهارا، شديد البرودة طوال الليل وفى ساعات الصباح الأولى، مع استقرار نسبى فى سرعة الرياح بكافة مراكز المحافظة، حيث تشهد المحافظة، استقرارا نسبياً فى حركة الرياح على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الساعات، مع وجود سحب كثيفة طوال ساعات النهار وفى الليل.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الجمعة الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٤، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٢٩ درجة، و ١٣ درجة لصغرى.

وفى السياق ذاته، قدمت الإدارة للمرور عدة نصائح للوصول الآمن وتجنب الحوادث.

1ـ السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2ـ التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا.

3ـ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5 - استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعًا لوقوع الحوادث.