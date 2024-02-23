شبانة: إدارة الزمالك وضعت حد لسقف التعاقدات

قال الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قام بوضع حد مالي للتعاقدات الجديدة التي حدثت خلال الفترة الشتوية الماضية.

أضاف شبانة تم تقسيم الصفقات الجديدة إلى فئات الأولى 12 مليون، والثانية 10 مليون، والثالثة 6 مليون جنيه، بجانب بنود خاصة بنسبة المشاركات وتحقيق البطولات، وقد يحدث بعض الاستثناءات الخاصة في ملف تجديد عقود بعض اللاعبين مثل شيكابالا أو زيزو.

في سياق آخر، قال عمرو أبو العز، رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض غدا التدريب على الملعب الفرعي للمباراة.

أضاف أبو العز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "الفريق سيخوض تدريب الغد في العاشرة والنصف صباحا، والاستقبال كان رائع لنا في الجزائر وكل شيىء كان مرتب".