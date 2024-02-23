أبو سليم الليبي: نُعاني من 3 غيابات..وجاهزون للمباراة أمام الزمالك

أكد فوزي الحراري، المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، أن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الكونفيدرالية.

وقال الحراري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "

وأضاف: "استقبلنا بعثة الزمالك في المطار ونجلس معهم في نفس الفندق ونحن أخوة وفريقنا جاهز للمباراة المرتقبة".

وأضاف: "نعاني من ثلاث غيابات في مباراة الزمالك وقمنا بالتعاقد مع عدد من اللاعبين في الميركاتو الشتوي".

وحرص عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك على استقبال بعثة الفريق والتي وصلت إلى مدينة عنابة الجزائرية، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد "19 مايو 1956" .

وكان مدير الكرة بنادي الزمالك سبق البعثة إلى الجزائر من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق الأبيض وملاعب التدريب، استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل ليبيا.

وفي نفس الوقت حرص وفد من نادي أبو سليم الليبي على استقبال بعثة الزمالك، وتواجد فوزي الحراري المدير التنفيذي للنادي الليبي بمطار عنابة، للترحيب ببعثة الأبيض والكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة والاطمئنان عليهم فور الوصول إلى الجزائر.

وتواجد علوي حسين مدير الشباب والرياضة بالجزائر في مطار عنابة الدولي من أجل استقبال بعثة الزمالك.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.