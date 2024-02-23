محمد علي بن رمضان يوافق على الانتقال إلى الأهلي

أبدى النجم التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الكروي فرينكفاروزي المجري ترحيبه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي المصري في الصيف المقبل بحسب تقارير صحفية تونسية.

وكشف موقع "koora24" التونسي، أن محمد علي بن رمضان، وافق على الانتقال إلى النادي الأهلي، في الصيف المقبل، مشيرًا أن قيمة الصفقة ستصل لنحو 3 مليون دولار دون ذكر تفاصيل عن مدة العقد.

وأشار التقرير الصحفي أن خطوة محمد علي بن رمضان تأتي في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية مع فريقه المجري خلال الفترة الأخيرة.

يخوض الأهلي مواجهة جديدة في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات وذلك بمواجهة ميدياما الغاني على ملعب الأخير.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء من أجل تحقيق الانتصار وعدم الدخول في حسابات معقدة بشأن التأهل من دور المجموعات في المعترك القاري، ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة أخرين.