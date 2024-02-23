الشباب والرياضة: أهمية تواجد مصر في تجمع دول البريكس علي مائدة النسخة الرابعة من نموذج محاكاة البريكس







عقدت وزارة الشباب والرياضة، جلسة نقاشية حول أهمية تواجد مصر داخل التكتل الاقتصادى البريكس، صدور قرار انشاء وحده تجمع البريكس، حاضر فيها اللواء أحمد عبد المقصود مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك خلال النسخة الرابعة من نموذج محاكاة الدول الصاعدة “MEC” البريكس، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



يُقام نموذج المحاكاة تحت شعار "الرؤية المصرية للتنمية الشاملة"، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان و التعليم المدني - الإدارة العامة لبرلمان الطلائع و الشباب بالتعاون مع جمعية صوت شباب مصر.



تحدث اللواء أحمد عبد المقصود مستشار السيد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أهمية تواجد مصر داخل التكتل الاقتصادى البريكس، صدور قرار انشاء وحده تجمع البريكس التابعه لرئاسة مجلس الوزراء وذلك لتعظيم الاستفادة من انضمام مصر إلى هذا التجمع.

وأشار مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلي ردود الفعل الغربية الخاصة بأنضمام مصر إلى تكتل البريكس، مؤكدًا أنها فرصة كبيرة لمصر للإنضمام الي هذا التكتل، وكذلك الدور الفاعل للبريكس في التمويل والأمراض العالمي من خلال إطلاق وانشاء بنك التنمية الجديد NDB من خلال الإقراض للدول بنسبة فائدة أقل من صندوق النقد الدولي.



وأكد اللواء أحمد عبد المقصود علي أبرز الفرص للإنضمام الي هذا التكتل يزيد بشكل كبير من جغرافيا البريكس وحجم اقتصادها ومكانتها، وأنها ستصبح منتدي مؤثر بشكل متزايد علي الأسواق الناشئة، لافتاً إلي مجالات التعاون المقترحة لدول البريكس متمثلة في السياحة الوافدة والتبادل التجاري -الاستثمارات الأجنبية المباشرة - الإقراض الميسر والتمويل - توطين التكنولوجيا المتقدمه نقل الخبرات - تطوير العلاقات في مجالات القوة الناعمة.



حضر الجلسة النقاشية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، سعد النديم منسق عام نموذج المحاكاة.







