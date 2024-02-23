خطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالسعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية خطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس في جميع الصفوف الدراسية.

ويترقب طلاب المدارس بمختلف الصفوف الدراسية في السعودية نتيجة الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من أدائها م الأربعاء المقبل الماضي 21 فبراير 2024.

وأتاحت وزارة التعليم السعودية لطلاب المدارس التعرف على نتيجة الفصل الدراسي الثاني رسميًا عبر منصة نور التي أطلقتها الوزارة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

وتوفر وزارة التعليم السعودية للطلاب وأولياء الأمور خدمة الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني بشكل بسيط من خلال المنصة الرسمية نور.

وتعلن وزارة التعليم السعودية نتيجة الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية تباعًا بشكل يومي خلال الأيام المقبلة.

خطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني

الدخول على منصة نور لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني من هنا. تسجيل دخول على الموقع من خلال حساب الطالب أو حتى ولي الأمر. اختيار خانة نتيجة الفصل الدراسي الثاني. إدخال رقم هويتك الشخصية السعودية لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني. الضغط على خانة عرض نتيجتك الخاصة. يتم عرض نتيجة الفصل الدراسي الثاني بشكل واضح.

وتطبق المملكة العربية السعودية، منذ أعوام، نظام الثلاثة فصول في التعليم بواقع 38 أسبوعا و180 يوما و60 يومًا من الإجازات.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، 5 شعبان 1445، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير و11 من شعبان.

وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الـموافق 22 فبراير 2024 ، و12 شعبان 1445، وتستمر لمدة عشرة أيام.

وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثالث بمدارس المملكة العربية السعودية في يوم 3 مارس 2024، الموافق 22 شعبان.

قدمت وزارة التعليم السعودية حلولا رسمية لمشكلات تعطل نظام نور التعليمي الذي يعد أهم أنظمة التعليم عن بعد داخل المملكة العربية السعودية.

ويستخدم نظام نور الملايين من الطلاب والطالبات من مختلف المراحل التعليمية، كما يقدم مزايا مختلفة للكوادر التعليمية وأولياء الأمور.

وأوضحت وزارة التعليم السعودية أن أهم أسباب تعطل منصة نور هو إدخال كلمة المرور بطريقة خاطئة أكثر من مرة، بشكل يتجاوز المرات المسموح بها.

حل مشكلة تعطل نظام نور

ووفرت وزارة التعليم السعودية حلولا وأفكار سريعة لإعادة نظام نور إلى العمل مرة أخرى، من خلال استعادة كلمة المرور لكل من طلاب أو معلمين أو أولياء أمور.

ويمكن استعادة رقم المرور نظام نور من خلال الخطوات التالية: الذهاب إلى موقع نظام نور الرسمي، ثم النقر على هل نسيت كلمة السر، ثم تدوين رقم الهوية بالحقل الخاص بها، وتدوين رمز التحقق المرئي، ثم النقر على التالي، وإضافة كلمة سر جديدة، وتأكيد كلمة السر الجديدة، ثم النقر على تم.

وخصصت وزارة التعليم السعودي رقم الشكاوى والاستفسارات وهو 19996، أو رقم الدعم الفني وهو 0112669555 للتواصل مباشرة مع أحد ممثلي خدمة عملاء النظام، أو الاتصال على رقم واتساب نظام نور وهو 00966114753000 للاستعلام عن المشكلة بشكل أوضح مع أحد المتخصصين.





