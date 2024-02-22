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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

قرار جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا جديدا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024. 

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وأصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم (٤٣) بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه والمشرفين.

قرار رئيس امتحانات الثانوية العامة 2024 

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، هو الدكتور رضا السيد محمود حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أما المادة الثانية من القرار فتضمنت تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي نائبًا لرئيس عام الامتحان لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024 .

كما نص القرار الوزارى على أن تكلف الدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024.

وكلف وزير التربية والتعليم السيد عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام - كبير إخصائيين بإدارة الامتحانات – مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

ويعمل بهذا القرار بالنسبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، للدورين (الأول، الثاني). 

ونوه وزير التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار كل فيما يخصه.

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