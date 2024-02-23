شاب مصرى بالقليوبية يستعد لمسابقة الأوسكار العالمية للرسوم المتحركة

الشاب المهندس والفنان ابراهيم محمد عبد الوهاب من مواليد محافظة القليوبية عام ١٩٩٩ م ويبلغ من العمر ٢٥ عاما، تخرج من أكاديمية الفنون قسم ديكور ( المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور )، وتخصص في عمل الرسوم المتحركة عن طريق تحريك الصلصال او تحريك مجسمات او شخصيات منحوتة

وقال إبراهيم، إن هذا النوع من الفن يسمى استوب موشن( فن توقف الحركة)

مضيفا بقوله إنه يتمنى أن ينجح في عمل اول فيلم طويل "استوب موشن" في مصر ويحقق نجاحا وان ينشيء شركه كبيرة لانتاج الافلام من تلك النوعية، معقبا بقوله اسرتى هم اكثر من ساعدوني ولهم فضل كبير على.واضاف إبراهيم أنه يمتلك تلك الموهبة منذ النشأة واسرتى اهتمت بي ونمتها بداخلى

وبدات فكره التحرك عندي خلال دراستى بالجامعة واحد زملائى رأى نماذج من اعمالى وقالي تعالي تعالى نحرك الشخصيات التى قمت بتنفيذها ونجحت و مع الوقت بدات اصنع شخصيات واحركها واصنع فيديوهات واكتب افلام واحاول انتاجها



وحول آليات التنفيذ قال أبدا اولا بالفكرة وهى فكره الفيديو او الفيلم من خلال مرحلة التاليف وتجهيز سيناريو للفيديو او الفليم الذي اعمل عليه



ثم تصميم الشخصيات والديكور ويكون مناسب لحجم الشخصيات وبعده كده انفذهم ( اصنعهم )

وبعد ذلك اجهز اضاءه مناسبة لكل مشهد وابدا التصوير مستخدما في تنفيذ الديكور اي خامات متاحه لي واشكلها بالشكل الذى اريده، مضيفا أن الهدف هو توصيل فكرة او تعليم قيمة تساهم في تغيير السلوك للاحسن.



وأشار إلى أنه يستعد للمشاركة في مسابقة اوسكار العالمية لافلام الرسوم المتحركة القصيرة بفيلم رسوم متحركه كرتون حول بشاعة واضرار الحروب وتأثيرها على المجتمعات .



وأنه انشيء ستديو صغير بجزء من شقته تساعده فيه زوجته شبهه بمدينة ديزنى لإنتاج افلام الرسوم المتحركة ويتمنى أن يتم عرضها في شهر رمضان المبارك

شاب بالقليوبية يستعد للمشاركة في مسابقة اوسكار العالمية

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