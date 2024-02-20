إتاحة تسديد رسوم "امتحانات أبنائنا في الخارج" إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تسديد رسوم خدمة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية المخصصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن قيمة الرسوم المقررة لامتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني تبلغ 150 دولار.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن موعد بدء امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 للفصل الدراسي الثاني تنطلق يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس على نظام أبنائنا في الخارج، يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري إلكترونيًا.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم تحميل امتحانات أبنائنا في الخارج بصيغة PDF للفصل الدراسي الأول في كل مادة حسب الجدول المعلن مسبقًا لجميع الصفوف الدراسية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المسجلين لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول على منصة أبنائنا في الخارج بلغ 83 ألفًا و162 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي.

وفعلت وزارة التربية والتعليم آلية لرفع ملفات أوراق الإجابة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها على المنصة الإلكترونية خلال المدة المقررة للامتحانات نتيجة مشكلات تقنية أو فنية.

ضوابط امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبنائنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج وفقا للجدول الرسمى المعتمد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

ووجهت وزارة التربية والتعليم أبنائنا في الخارج بضرورة قراءة أسئلة الامتحانات بشكل جيد والإجابة عليها، وجميعها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات) لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوي.

ونبهت وزارة التربية والتعليم الطالب بالإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو اكثر سيلغى السؤال .

وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب نظام أبنائنا في الخارج بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتى تتضمن (اسم الطالب، ورقم الجلوس).

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF) إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج (من هنا).

