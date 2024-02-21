التربية والتعليم: نعمل على مشروع تطوير مناهج الثانوية العامة

أكد الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، العمل على مشروع تطوير مناهج الثانوية العامة في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال تصريحات رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ببرنامج "جروب الماميز" على قناة مدرستنا 1 التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج أن الوزارة ستجرى حوارا مجتمعيًا لتطوير مناهج الثانوية العامة قبل إقرار الإطار العام.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج إلى انتهاء بناء مناهج الصفوف الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي بحسب نظام التعليم الجديد.

ونوه رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بأن الوزارة بدأت في بناء مناهج المرحلة الإعدادية بعد وضع الإطار العام لها وعقد حوار مجتمعي.

منح متعددة لطلاب الثانوية العامة

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشغ عن منح الطلاب فرص متعددة لامتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد بعد التطوير.

ويصل قطار نظام التعليم الجديد إلى الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024-2025 ويصل إلى مرحلة الثانوية العامة خلال ثلاثة أعوام.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة تطوير نظام الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد، استعدادًا لبناء المناهج الدراسية الجديدة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعد حاليا لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الحوار سيتم بمشاركة جميه الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كل الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن رؤية تطوير الثانوية العامة تعتمد أيضًا على تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله.

وأكد وزير التربية والتعليم وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والانتهاء من الوثائق النوعية لكل مادة والاهتمام بالبنية المعرفية للطلاب

ونبه وزير التربية والتعليم بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة Cross-cutting من خلال الأنشطة.