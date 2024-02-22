سجّل فورًا| آخر فرصة لملء استمارة الثانوية العامة 2024

يعد اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 آخر أيام التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024، لذلك ننصح طلاب الصف الثالث الثانوي بسرعة ملء الاستمارة قبل فوات الأوان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد فتحت باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية بدءا من يوم الأحد الموافق 14 يناير الماضي وحتى اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الثالث الثانوي بسرعة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل غلق الباب اليوم الخميس حرصًا على المصلحة العامة وعدم ضياع العام الدراسي عليهم.

ويلزم تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية، وتوضيح المواد الدراسية التي يرغب الطالب في الاختبار فيها، للتقديم في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس باستلام أوراق التقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفترة من يوم الأحد 11 فبراير 2024 حتى يوم الخميس 29 فبراير 2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس بعدم السماح بقبول استمارات الثانوية العامة 2024 بعد المواعيد المحددة إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

سجّل في استمارة الثانوية العامة 2024

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية الرابط الرسمي الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية.

وعند تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 يستوجب على طلاب الصف الثالث الثانوي حفظ البيانات التي دوّنها ثم طباعتها بكل مشتملاتها، وتجهيز بقية الأوراق لتسليمها للمدرسة التابع لها.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024: الاستمارة الإلكترونية بجميع مشتملاتها، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وأصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

كما تشمل المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024: ثلاث صور حديثة لطالب الثانوية العامة 2024 مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة في الاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بالشعار.

وتتضمن المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024 أيضًا: إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، فضلا عن 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

ويتطلب التقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024 توقيع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة، فضلا عن إيصال تسديد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.



سجل فورًا في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية (من هنا).

