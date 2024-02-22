أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آخر موعد للتقديم في مبادرة ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين (الدفعة الثانية).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأقصى لتقديم كشوف المرشحين على منصب مدير مدرسة من شباب المعلمين هو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير 2024.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم للدفعة الثانية من مبادرة تعيين مديري مدرسة من شباب المعلمين بإجمالي عدد 325 معلما.

ووجهت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية، يتضمن مستجدات إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين، لتدريبهم وتأهيلهم.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة الإعلان علي جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، لإتاحة الفرص لجميع من تنطبق عليهم الشروط للتقديم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يستم موافاه الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة بكشوف المرشحين نسخة EXCEL متضمنة المديرية، والاسم، والرقم القومي، والنوع، والموبايل، والعنوان تفصيليا) في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجاري.

شروط مبادرة مدير المدرسة من شباب المعلمين

أن يكون سن المتقدم من شباب المعلمين من 35 حتى 45 عاما. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين يشغل وظيفة وكيل مدرسة. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين حاصل على تقييم أداء كفء خلال آخر ثلاث سنوات، ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائيًا. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لائقا صحيًا وبدنيًا وذهنيًا، وخاليًا من أية أمراض مزمنة. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وبرامج Microsoft Office. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين ملمًا بالاتجاهات المعاصرة في القيادة. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لديه رؤية وأدوات للتطوير الإداري. أن يكون لدى المتقدم من شباب المعلمين ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإداريًا. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين ملبيًا لاحتياجات المجتمع المحلي تربوياً. أن يكون لدى المتقدم من شباب المعلمين اتجاهات وقيمًا إيجابية.

ضوابط اختيار المرشح لمدير مدرسة من شباب المعلمين

ويتم عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية بكل محافظة، وعضوية كل من وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية التوجيه المالي والإداري"، ومدير عام الإدارة القانونية بالمديرية، ومدير عام إدارة الموارد البشرية بالمديرية، و موجه عام التربية النفسية بالمديرية، وعميد كلية التربية أو من يفوضه، على أن يتم ترشيح عدد (۱٥) مرشحاً من كل مديرية، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين (الذكور - الأناث).

ويخضع المرشحون إلى مايلي:

- برنامج تأهيل لمدة أسبوع بالوزارة عن طريق الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

- مقابلة شخصية من قبل لجنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

اختبارات تجريها الاكاديمية العسكرية المصرية، لاختيار المقبولين منهم، على أن يتم تأهيلهم داخل الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة (1) أشهر للحصول علي -

دبلومة ( القيادة التربوية ، الأمن القومي).