شروط التقديم لمبادرة ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقديم للدفعة الثانية من مبادرة ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين.

ووجهت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية، يشمل مستجدات إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين، لتدريبهم وتأهيلهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الدفعة الثانية من مبادرة تعيين مديري مدرسة من شباب المعلمين تتضمن 325 معلما.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة الإعلان علي جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، لإتاحة الفرص لجميع من تنطبق عليهم الشروط للتقديم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يستم موافاه الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة بكشوف المرشحين نسخة EXCEL متضمنة المديرية، والاسم، والرقم القومي، والنوع، والموبايل، والعنوان تفصيليا) في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجاري.

شروط مبادرة مدير المدرسة من شباب المعلمين

أن يكون سن المتقدم من شباب المعلمين من 35 حتى 45 عاما. أن المتقدم من شباب المعلمين يشغل وظيفة وكيل مدرسة. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين حاصل على تقييم أداء كفء خلال آخر ٣ سنوات، ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائياً. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لائقا صحياً بدنياً، ذهنياً، وخالياً من أية أمراض مزمنة. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج Microsoft Office أن يكون المتقدم من شباب المعلمين ملم بالاتجاهات المعاصرة في القيادة. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لديه رؤية وأدوات للتطوير الإداري. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لديه ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين ملبياً احتياجات المجتمع المحلي تربوياً. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لديه اتجاهات وقيماً إيجابية.

ضوابط اختيار المرشحين لمبادرة ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين

ويتم عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية بكل محافظة، وعضوية كل من وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية التوجيه المالي والإداري"، ومدير عام الإدارة القانونية بالمديرية، ومدير عام إدارة الموارد البشرية بالمديرية، و موجه عام التربية النفسية بالمديرية، وعميد كلية التربية أو من يفوضه، على أن يتم ترشيح عدد (۱٥) مرشحاً من كل مديرية، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين (الذكور - الأناث).

ويخضع المرشحون إلى مايلي: