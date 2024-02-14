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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

شروط التقديم لمبادرة ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين

معلم
معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقديم للدفعة الثانية من مبادرة ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين. 

فتح باب التقديم لمبادرة ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين (الدفعة الثانية)

معايير جديدة من وزارة التربية والتعليم لاختيار المعلمين

ووجهت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية، يشمل مستجدات إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين، لتدريبهم وتأهيلهم. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الدفعة الثانية من مبادرة تعيين مديري مدرسة من شباب المعلمين تتضمن 325 معلما. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة الإعلان علي جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، لإتاحة الفرص لجميع من تنطبق عليهم الشروط للتقديم. 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يستم موافاه الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة بكشوف المرشحين نسخة EXCEL متضمنة المديرية، والاسم، والرقم القومي، والنوع، والموبايل، والعنوان تفصيليا) في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجاري. 

شروط مبادرة مدير المدرسة من شباب المعلمين 

  1. أن يكون سن المتقدم من شباب المعلمين من 35 حتى 45 عاما.
  2. أن المتقدم من شباب المعلمين يشغل وظيفة وكيل مدرسة.
  3. أن يكون  المتقدم من شباب المعلمين حاصل على تقييم أداء كفء خلال آخر ٣ سنوات، ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائياً.
  4. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لائقا صحياً بدنياً، ذهنياً، وخالياً من أية أمراض مزمنة.
  5. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج Microsoft Office
  6. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين ملم بالاتجاهات المعاصرة في القيادة.
  7. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لديه رؤية وأدوات للتطوير الإداري.
  8. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين لديه ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً.
  9. أن يكون المتقدم من شباب المعلمين ملبياً احتياجات المجتمع المحلي تربوياً.
  10. أن يكون  المتقدم من شباب المعلمين لديه اتجاهات وقيماً إيجابية.

ضوابط اختيار المرشحين لمبادرة ألف مدير مدرسة من شباب المعلمين 

ويتم عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية بكل محافظة، وعضوية كل من وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية التوجيه المالي والإداري"، ومدير عام الإدارة القانونية بالمديرية، ومدير عام إدارة الموارد البشرية بالمديرية، و موجه عام التربية النفسية بالمديرية، وعميد كلية التربية أو من يفوضه، على أن يتم ترشيح عدد (۱٥) مرشحاً من كل مديرية، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين (الذكور - الأناث).
ويخضع المرشحون إلى مايلي:

  • برنامج تأهيل لمدة أسبوع بالوزارة عن طريق الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.
  • مقابلة شخصية من قبل لجنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
  • اختبارات تجريها الاكاديمية العسكرية المصرية، لاختيار المقبولين منهم، على أن يتم تأهيلهم داخل الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة شهر للحصول على دبلومة ( القيادة التربوية ، الأمن القومي).

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