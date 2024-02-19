تعاون بين التربية والتعليم واليابان في تأهيل المعلمين

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استهداف التعاون مع دولة اليابان فى تأهيل المعلمين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم اليوم الإثنين، أوكا هيروشى سفير دولة اليابان بالقاهرة، واللجنة التنفيذية المصغرة لمشروع المدارس المصرية اليابانية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى للتوسع في تطبيق أنشطة التوكاتسو في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.



وذكر وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستدامة في المدارس المصرية اليابانية وزيادة أعدادها خاصة مع تفعيل أنشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تفعيل أنشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية يأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتطبيق أنشطة التوكاتسو المصغرة بالمدارس الحكومية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن وجود المدارس المصرية اليايانية بمنهجها وهيكلها وبآلية قبول معلميها وطلابها هو أحد موارد الاستدامة.

وبحث وزير التربية والتعليم تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، واستعراض الوضع الحالي وخطط المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الاستدامة تم إعداد مدربين التوكاتسو وتفعيل شهادة الاعتماد.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى اهتمام الوزارة بنشر الوعي بفلسفة التعليم الياباني من خلال برنامج توعوي عن "الإدارة المدرسية على النظام اليابانى" للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية " ألف مدير مدرسة” .

لقاء وزير التربية والتعليم مع سفير اليابان

ناقش لقاء وزير التربية والتعليم مع سفير اليابان عدة محاور منها التوسع فى البرامج التدريبية فى اليابان، ووضع التصورات النهائية فى برنامج اعتماد التوكاتسو.

وبحث لقاء وزير التربية والتعليم مع سفير اليابان تطوير دليل المعلم للتوكاتسو للمدارس المختلفة فى مصر، وكذلك تنفيذ برنامج خاص لدعم تعليم الأطفال بصعوبات تعلم.

وتستهدف مجالات التعاون مع "جايكا" خلق بيئة تعليمية جديدة للتعليم في مصر، ومن خلال نشر عدد من المفاهيم مثل "التعلم من خلال اللعب" التي تهدف إلى تعزيز المهارات الاجتماعية وصفات كالاستقلال والانضباط والتعاون بين الأطفال، مما يساعد على التنشئة السليمة للأطفال المصريين.

وتدعم "جايكا" تطوير التعليم الأساسي من خلال المدارس المصرية اليابانية التي تنفذ "نظام التوكاتسو" وهو نظام التنمية الشاملة للطفل من خلال تطبيق أنشطة خاصة تهدف لتطوير المهارات البدنية والأكاديمية والاجتماعية والنفسية لدى الطلاب المصريين ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع.