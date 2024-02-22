تطبيق مواعيد مرنة في المدارس خلال شهر رمضان بالكويت

قررت وزارة التربية في الكويت تطبيق مواعيد دوام مرنة للعاملين في جميع المدارس خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدرت وزارة التربية بالكويت قرارًا بشأن توقيت الدوام المدرسي لشهر رمضان المبارك لجميع مدارس الرياض ومدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس العربية).

مواعيد الدوام المرن في المدارس

وكشفت أنوار الحمدان وكيل وزارة التربية بالتكليف، عن آلية مواعيد تطبيق الدوام المدرسي المرن للعاملين من الهيئتين الإدارية والتعليمية في مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة لشهر رمضان المبارك للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الحمدان إلى أن ساعات العمل الفعلية للعاملين في مرحلة رياض الأطفال للتعليم العام والخاص (المدارس العربية) وجميع مراحل التربية الخاصة ستكون بواقع 3 ساعات ونصف عمل يوميا.

ونوهت بأن ساعات الدوام الفعلية للعاملين بالمرحلة الابتدائية 4 ساعات للتعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني بينما المرحلتان المتوسطة والثانوية للتعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية) والتعليم الديني بواقع 4 ساعات ونصف عمل يوميا مع احتساب فترة سماح مدتها 30 دقيقة من ضمن الدوام الفعلي.

وأوضحت أن على إدارة المدارس متابعة الدوام المدرسي وفق النظم واللوائح المتبعة، على أن تطبق بشأنها حالات الاستئذان والغياب وفق القوانين والإجراءات المتبعة.

ونبهت إلى أنه إلغاء جميع حالات تخفيف ساعات العمل من الدوام في المدارس خلال شهر رمضان المبارك باستثناء الحالات الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وذكرت الحمدان أن القرار يتصمن أن يتولى قطاع التعليم العام إصدار النشرات التنظيمية الخاصة بالخطط الدراسية حسب كل مرحلة تعليمية للعمل بها خلال شهر رمضان المبارك.

كما يحدد التوقيت المدرسي الخاص بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، فيمَا تتولى مدارس التربية الخاصة إعداد جداول الدوام طبقا لخطة كل مدرسة بحيث لا يتجاوز موعد بَدْء الدوام المدرسي فيها عن مواعيد بَدْء الدوام المدرسي في مدارس التعليم العام بمراحله المختلف.

وشدد الدكتور عادل العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين وعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات مع أي مخالفة.