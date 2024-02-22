فوائد السمك في الوقاية من السرطان

أكدت أخصائية أمراض جهاز هضمي، على أن السمك من أهم المنتجات في النظام الغذائي للإنسان، مشيرة إلى ضرورة تناولها بشكل دوري وعلى رأسها الأسماك البحرية بما في ذلك الرنجة وسمك السلمون والسلمون الوردي والماكريل.

فوائد تناول السمك

وأشارت الأخصائية إلى أن الأسماك تمد الجسم بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يحتاجها للحماية من السرطان، والأسماك الموجودة في القائمة هي المصدر الرئيسي لأحماض أوميجا 3 الدهنية، مضيفة أن أوميجا 3 بكميات كافية تحمي من سرطان القولون وسرطان الثدي والبروستاتا.

وأضافت الطبيبة أن عادة تناول السمك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا يساعد في الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحماض الدهنية التي يوفرها للجسم تدعم وظائف المخ وتمنع التدهور المرتبط بالعمر وتطور الخرف.

وأفادت ليبيديفا أنه يمكن تحضير حساء السمك من رؤوس الأسماك وذيولها، والتي ستحتوي على نفس أحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى فيتامين أ والحديد والزنك والكالسيوم.