تأثير تناول الفطر على الدماغ

قام باحثون من جامعة ماليزيا بتحليل معلومات علمية عن قدرة الفطر على التأثير على وظائف المخ، كما قاموا بتقييم 11 نوعا من الفطر الصالح للأكل والطبي في آثارها على جسم الفئران والجرذان، ونتيجة لذلك، تم اكتشاف أن المواد الموجودة في الفطر الصالح للأكل توفر الحماية بشكل فعال ضد تطور مرض الزهايمر.

فوائد الفطر للدماغ

وأظهرت الدراسة أن الخصائص الغذائية لبعض الفطريات الصالحة للأكل والطبية، تشمل تنشيط نمو الخلايا العصبية الدماغية، مما يوفر الحماية ضد الأمراض المرتبطة بالعمر، بما في ذلك خرف الشيخوخة.

وخلص مؤلفو العمل في نهاية المطاف إلى أن استهلاك الفطر يزيد من إنتاج عامل نمو الأعصاب، وهو جزيء يشارك في تنظيم نمو وصيانة وتكاثر وبقاء بعض الخلايا العصبية في الدماغ.

بالمناسبة، أظهرت الدراسات الأولية أن الفطر يمكن أن يكون له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات.

كما وجد أن مادة الليسيثين الموجودة في الفطر تمنع تراكم الكوليسترول، وبفضل هذه الجودة يمكن أن يكون للفطر فائدة خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة وارتفاع ضغط الدم.