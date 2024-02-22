صور| ختام بطولة كأس رئيس جامعة عين شمس في كرة القدم

اختتمت جامعة عين شمس بطولة كأس رئيس الجامعة في كرة القدم، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

أعلنت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، أسماء الفائزين في بطولة كأس رئيس الجامعة في كرة القدم.

الفائزون في بطولة كأس رئيس جامعة عين شمس

وسلمت نائب رئيس جامعة عين شمس كأس رئيس الجامعة لفريق كلية الحقوق الفائز بالمركز الأول في كرة القدم الحادية عشر.

وحصل على المركز الثاني في بطولة كرة القدم كلية التجارة، فيما حصد المركزين الثالث والرابع كليتي الآداب والهندسة.

وحضر تسليم الجوائز الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد ديهوم رائد اسرة طلاب من أجل مصر المركزية، وإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم، ومحمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.

وكانت بطولة كأس رئيس جامعة عين شمس في كرة القدم الحادية عشر قد بدأت يوم الأحد ١٥ فبراير الجاري.

وتنظم بطولة كأس رئيس جامعة عين شمس في كرة القدم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت الإشراف التنفيذي لطارق أحمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.