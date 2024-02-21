رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد منظمة اليونسكو

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفد منظمة اليونسكو بحضور الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر اللقاء الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل ، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، ومارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، وعلا لورنس مُستشار بنك المعرفة، وبحضور وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة.

حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون مع اليونسكو

وأكد الدكتور محمد ضياء حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات المعرفة.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس بدورها في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار ، كذلك أعرب عن تقديره العميق للجهود التى يبذلها بنك المعرفة فى تعزيز البحث العلمى فى مصر ، مؤكدا على دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا

وعلى هامش اللقاء تم إقامة معرض مصغر يضم أفكار ابتكارية مميزة لطلاب جامعة عين شمس شارك بها فى العديد من المسابقات العالمية .

شهد اللقاء من جامعة عين شمس الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى، والدكتورة منى عبد العال الزاهرى المدير التنفيذى لإدارة تطوير التعليم ، والدكتورة رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة شيرويت الأحمدى ، مدير إدارة الوافدين ، والدكتور عادل الصباغ ، مدير مركز الابتكار ، والدكتورة وئام محمود المدير التنفيذى لمركز الابتكار ، والدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى.

