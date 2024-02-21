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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

استمرار فعاليات مهرجان الأسر الطلابية في جامعة عين شمس

مهرجان الأسر الطلابية
مهرجان الأسر الطلابية

تواصل فعاليات مهرجان الأسر الطلابية في جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لليوم الرابع على التوالي تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس. 

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وشهد اليوم الرابع من مهرجان الأسر الطلابية عددا من الفعاليات منها فعاليات مسابقة مصارعة الذراعين وحصول كلية التجارة علي المركز الأول، وكلية التربية علي المركز الثاني ،كلية الطب علي المركز الثالث. 

مسابقات مهرجان الأسر الطلابية

وشهد مهرجان الأسر الطلابية مسابقة كرة القدم الخماسي إذ حصلت كلية الحقوق علي المركز الاول، وكلية الحاسبات والمعلومات  علي المركز الثاني، وكلية الزراعة علي المركز الثالث. 

يأتي مهرجان الأسر الطلابية تحت الإشراف الإداري ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب  وإشراف تنفيذي طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، والطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة،  والطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس وبمشاركة لجنة النشاط الرياضي.

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