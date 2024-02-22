كلام فى الهوا

الخميس 22/فبراير/2024 - 09:01 م 2/22/2024 9:01:46 PM

عندما تكون جاهزاً لمواجهة منافسك، حاول ألا يبدو عليك إستعداداً لهذه المواجهة، كُن كما كنت من قبل أن يبدو على عجزاً عن تلك المواجهة، وعندما تقترب يجب أن يظن أنك مازلت بعيداً، فتلك من كلاسيكيات الحروب، فالحرب خدعة كما يُقال، واللعبة ليست لعبة ربح وخسارة، وتذكر أنك لست مضطراً للإجهاز عليه، وتذكر الحكاية التى تحكى عن ذلك القناص الذى ذكر لزملائه عدم مهارة القناص الآخر الذى فى قوات العدو، فقالوا له لماذا لا تقتله، فقال أخشى أن يأتى بدلاً منه بآخر أكثر مهارة فيقضى علينا، فالانتصار ليس بسبب المهارة أو التفوق الذى تملكه من عتاد، ولكن التفوق الأعظم والانتصار الحقيقى هو كسر شوكة المقاومة فى منافسك أو عدوك، وحاول ألا تدخل فى معارك طويلة، لأنك لا تستطيع أن تواكبها لارتفاع النفقات، ولا يوجد فى التاريخ من استفاد من المواجهة الطويلة أو حرب طويلة، والأهم فى وجهة نظرى أن تترك لمنافسك باب للهروب منه، أن أخطر ما يدور حولنا طيش وتهور القائد أو المدير، وحاول أن تُطبق القيم التى ترغب فى رؤيتها لدى موظفيك، لأن السلوك الصادر منك ما هو إلا انعكاس لشخصيتك.

لم نقصد أحد !!