الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ 6 أشخاص بتهمة سرقة سيدة بالإكراه

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 6 أشخاص بـ السجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بسرقة سيدة بالإكراه فى الجيزة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "م.م"، "ر.ن"، "أ.م"، "م.ب"، "ف.ش"، لمحكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليهم تهمه السرقة بالإكراه عقب انتهاء التحقيقات معهم فى القضية رقم 7412 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

بدأت الواقعة بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغ من المجنى عليها" س.م" بتعرضها للسرقة من قبل 6 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تمكن القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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