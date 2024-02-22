حفل لـ هشام خرما بمسرح الجمهورية.. 28 فبراير

يستعد المؤلف الموسيقى هشام خرما لتقديم أولى حفلاته الموسيقية في 2024 بالقاهرة، وسينطلق الحفل في مسرح الجمهورية، وذلك يوم الأربعاء ٢٨ فبراير في تمام الساعة 8 مساءً.

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شارك هشام خرما مؤخرا في افتتاحية كأس العالم للجمباز، الذي أقيم اليوم بالصالة المغطاة بستاد القاهرة.

وعزف خرما الموسيقى الخاصة بالعرض الافتتاحي مع الأوركسترا الخاصة به وعرض راقص ضم 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.