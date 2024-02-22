الاتحاد ضد نافباخور.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة الاتحاد ونافباخور الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

افتتح فريق نافباخور التسجيل في الدقيقة 25 بهدف سجله كريم بنزيما عن طريق الخطأ في مرمى الاتحاد، فيما أدرك فريق النمور التعادل في الدقيقة 45 عن طريق النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وجاءت تشكيلة الاتحاد الرسمية للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: حسن كادش – الموسى – أحمد حجازي – فواز الصقور

الوسط: فيصل الغامدي - فابينهو – نجولو كانتي

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كريم بنزيما – أحمد الغامدي

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب استاد مركزي معقل الفريق الأوزبكي، ويحتاج الاتحاد للفوز اليوم على ملعبه بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل لدور الـ8.