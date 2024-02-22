المؤبد للمتهم بمواقعه شقيقته المعاقه ذهنياً وحملها سفاحا في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشارطلعت قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كمال، وأمانة سر محمد احمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني بالسجن المؤبد ل المتهم محمد رمضان درغام من قرية العجميين بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، في اتهامه بمواقعه شقيقته المعاقه ذهنياً وحملها منه سفاحا .

تعود تفاصيل الواقعه الي شهر فبراير 2021 عندما شعر والد الفتاه بإصابة ابنته بإعياء شديد فاصطحبها إلى مستشفى إبشواي المركزي وفوجئ بأن المستشفى تخبره بأنها حاملا، مما أصاب الأب بصدمه، قبل أن يكتشف أن مرتكب تلك الجريمة ابنه، وعلى الفور اتجه الأب إلى مركز شرطة إبشواي، وحرر محضرا ضد ابنه والقى القبض عليه.

احيل المتهم الى النيابة والتى تولت التحقيق وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبة المتهم طبقا لما جاء فى أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.واصدرت محكمة الجنايات اليوم حكمها السابق .

حكم سابق

وفى وقت سابق قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدي عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى. بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة شخص لخلاف على أجرة التاكسي، وجاء الحكم بمعاقبة المتهم "وليد خالد احمد" بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية ،وكل من محمد محمود عبد الستار وأحمد محمود عبد الستار وأحمد صلاح وعمرو فارس وهشام محمود بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية ،كما قضت هيئة المحكمة ببراءة كل من زياد ايمن، ورفعت سيد، وهادي خميس. وعلي عطا.

تعود الواقعة، إلى الأول من فبراير من العام الماضى عندما تلقى العميد حسن ابو عقرب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغاً ب نشوب مشاجرة بين الأهالي داخل منطقة الصيفيه بدائرة القسم استخدم فيه الأسلحة النارية وتم تبادل إطلاق النار.

وعلى الفور انتقلت حينها قوات من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين، ووجود جثة ومصابين، وكشفت وقتها المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى محمود فتحي 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وحررت آنذاك الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس أفراد المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، كما استدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الفيوم، بالتهم المنسوبة إليهم والتي جاءت بالقتل واحراز اسلحة نارية دون ترخيص وأيضاً اسلحة بيضاء واصدرت المحكمة حكمها المتقدم .