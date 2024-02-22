قبل انطلاق انتخابات المهندسين .. تفاصيل سقوط العتال من قوائم المرشحين

اسدلت محكمة مجلس الدولة الستار عن اخر الطعون الانتخابية بنقابة المهندسين حيث قضت بصحة قرار استبعاد المهندس هانى العتال من الترشح بانتخابات نقابة المهندسين والتى تنطلق غدا الجمعة .



وكان العتال قد تقدم بطعن ضد قرارات اللجنة الانتخابية لاسقاط شروط الترشح والتى كانت تشترط اجراء تحليل للمخدرات و صحيفة الحالة الجنائية فيما اقرت المحكمة صحة الشروط .. وفور صدور الحكم اصدرت اللجنة الانتخابية قرار باستبعاد هانى العتال من قوائم المرشحين لافتقارة للسند القانونى حيث قررت اللجنة استبعاده لصدور احكام قضائية ضده مما دفعة لاقامة دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى لالغاء قرار اللجنة القضائية وتم تحديد اول جلسة بتاريخ ١١ فبراير ليصدر حكم الاستبعاد بتاريخ ١٨ فبراير بالاستبعاد ثم لجأ العتال الى الطعن على الحكم الصادر ضده قيد برقم ١٩٦٣٨ لسنة ٧٠ ادارية عليا وقدد حدد اليوم الخميس لنظرها والتى اقرت بصحة الحكم الصادر واحالتها لهيئة مفوضى الدولة التى ايدت الحكم الصادر .



كانت اللجنة الانتخابية قد وضعت اسم العتال فى كشوف المرشحين وقامت بطباعه ٦٠ الف نسخه ووزعتها على اللجان كما طبعت نفس العدد ولكن بدون اسم العتال تحسبا لقبول الطعون التى قدمها .



كما استبعدت اللجنة القضائية وايدتها محكمة مجلس الدولة المهندس عبد الالاه جاد الحق عطية لصدور احكام بالحبس وبذلك ينتهى الجدل الانتخابي ليحسمه المهندسين بانتخابات غدا .. فيما ينتظر المحامين ايضا قرارات محكمة القضاء الادارى جلسة الاحد القادم لتحديد المستبعدين من الانتخابات