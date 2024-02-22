الخميس 22 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مندوب أمريكا بمجلس الأمن يكشف شرط بلاده للموافقة على وقف الحرب في غزة

مندوب الولايات المتحدة
مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن

قالت مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرهون بالإفراج عن المعتقلين. 

وأضاف المندوب الأمريكي في كلمة نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يجب بذل الجهود لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن يستمر الضغط على الطرفين لإعادة المعتقلين وتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

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وتابع: “نحن بحاجة إلى تنفيذ خطة كبير المنسقين سيغريد كاغ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

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