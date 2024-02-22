مندوب أمريكا بمجلس الأمن يكشف شرط بلاده للموافقة على وقف الحرب في غزة

قالت مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرهون بالإفراج عن المعتقلين.

وأضاف المندوب الأمريكي في كلمة نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يجب بذل الجهود لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن يستمر الضغط على الطرفين لإعادة المعتقلين وتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع: “نحن بحاجة إلى تنفيذ خطة كبير المنسقين سيغريد كاغ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.