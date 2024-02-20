الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف العدوان على قطاع غزة

الحرب علي غزة
الحرب علي غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية مُجددًا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، مُعربة عن استغرابها من استمرار الرفض الأمريكي لوقف حرب الإبادة التي يشنها الإحتلال على الشعب الفلسطيني. 

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وأكدت الرئاسة الفلسطينية ، في بيان مساء اليوم الثلاثاء ، أن "الفيتو" الأمريكي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي، سيعطي ضوءًا أخضر إضافيًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على قطاع غزة، ولتنفيذ هجومها الدموي على رفح.

وشددت، على أن هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية تدعم وتوفّر الحماية لسلطات الإحتلال، وأن مشروع القرار الأمريكي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن، جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري- العربي.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة، مسؤولية استمرار العدوان الآسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني. 

وأكدت أن هذه السياسة تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مُحذرة من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرًا على العالم، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين. 

وفي ذات السياق، أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن شكرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، مُطالبةً الأسرة الدولية بالبحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وبالذات في قطاع غزة.  

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