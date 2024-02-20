تصريحات محمد نور عن الهلال تثير غضب جماهير الاتحاد

خرج محمد نور أسطورة نادي الاتحاد السعودي بتصريحات تليفزيونية مفاجئة مساء أمس الاثنين أثارت غضب الجماهير الاتحادية بسبب ميوله لنادي الهلال، وشهد الأمر ردود أفغال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد نور في برامج دورينا غير عبر قناة السعودية الرياضية: " الهلال هو الفريق الأفضل في السعودية حاليًا وسيحقق جميع البطولات التي يشرك فيها السوبر وكأس الملك ودوري أبطال آسيا والدوري السعودي.

وأضاف أسطورة نادي الهلال: "لو أتيح لي اختيار أحد أندية الدوري السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا فسأختار الهلال".

وتابع: "المفترض أن يقام اجتماع مغلق بالأندية ويتم توجيه السؤال لهم.. من يستطيع أن يهزم الهلال؟".

نور: الاتحاد يمر بظروف صعبة

واختتم نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق تصريحاته قائلا: " الاتحاد قاعد يمر بظروف ما يعلم فيها إلا الله من محترفين و مدربين و اصابات كل شي غلط بـغلط، الفريق يحتاج لدعم كبير في أكثر من مركز ".