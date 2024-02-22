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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تأهل ثنائي مصري لثمن نهائي بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية

محمد حسن لاعب الريشة
محمد حسن لاعب الريشة الطائرة

صعد الثنائي المصري "ياسمينا عيسى - محمد حسن" لثمن نهائي بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية والمقامة في تايلاند خلال الفترة من 19 وحتى 25 فبراير الجاري.

وحجز ثنائي الفراعنة لدور ال16 بعد تخطيهما دور المجموعات في تصنيف SH6 لياسمينا عيسى وWC2 لمحمد حسن. 

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وتضم قائمة أبناء النيل في البطولة العالمية كلًا من: "شيماء سامي، ياسمينا عيسى، عاطف عبد الكريم، محمد حسن، وطارق عباس"، بالإضافة إلى نصر السيد المدرب العام للمنتخب.

ويترأس بعثة المنتخب في تايلاند شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي واتحاد البحر المتوسط للريشة الطائرة.

وكان منتخب مصر قد حقق 8 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية و 7 برونزيات في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية في نسختها الأولى والتي أقيمت مؤخرا في مصر، حيث حصلت ياسمينا عيسى على الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر عقب فوزها على الأوكرانية "نينا كوزولوفا" بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الفردي بتصنيف SH6.

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