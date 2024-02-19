وزير الرياضة يشيد بأداء لاعبي منتخب الريشة الطائرة وحصد ثلاثة ميداليات ببطولة أفريقيا

أثني الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي أداء لاعبي منتخب الريشة الطائرة، بعدما أسدل الستار على منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري بمشاركة 11 دولة.





وحصد أبطال الفراعنة ثلاثة ميداليات متنوعة ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة، وذلك عن طريق منتخب الرجال المتوج ببرونزية الفرق، كما حصل أدهم حاتم على برونزية فردي الرجال، فيما حصد أدهم حاتم وضحى هاني على فضية الزوجي المختلط. ‎



أشار الدكتور أشرف صبحي إلى متابعته الدقيقة مع جميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية فيما يخص توفير احتياجات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وتهيئة الأجواء لهم للتركيز في تدريباتهم لاسيما مع اقتراب موعد أولمبياد باريس.



وتُعد هذه البطولة آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لاسيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب ال 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.