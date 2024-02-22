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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الجزائر

بوابة الوفد الإلكترونية

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة منذ قليل ، استعدادا لملاقاة أبو سليم الليبي الأحد المقبل ، في اللقاء المقرر إقامته بدولة الجزائر.

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موعد مباراة الزمالك والداخلية بالدوري بعد التعديل

وضمن نادى الزمالك حسم التأهل إلى الدور التالي من المنافسات عقب احتلال صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط بعد تحقيقه ٣ انتصارات وتعادلين وقبل نهاية المجموعات بجولتين

على صعيد متصل قدم الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف الاشادة بنادي الزمالك وخطه الدفاعي خلال الجولات الماضية من مرحلة دور المجموعات لبطوله كأس  الكونفدرالية الأفريقية  قبل بدء منافسات الجولة الخامسة.

وقال الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة X تويتر سابقا مساء أمس  الاربعاء : "دفاع من حديد.. لم تهتز شباك فريقي اتحاد العاصمة والزمالك في كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

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