موعد مباراة الزمالك والداخلية بالدوري بعد التعديل

أعلنت رابطة الأندية المصرية منذ لحظات، إجراء تعديل في مواعيد الجولة الـ14 من الدوري المصري، والتي تنطلق منافساتها غدًا الجمعة بلقاء وحيد يجمع بين بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الداخلية، يوم الخميس، الموافق 29 فبراير الجاري، وذلك بدلا من إقامتها الأربعاء 28 من الشهر ذاته.

وجاءت مباريات الجولة الـ 14 التي شهدت تأجيل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز كالتالي:

الجمعة 23 فبراير:

بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا - ستاد غزل المحلة – 7 مساءً

الأحد 25 فبراير:

فاركو ضد طلائع الجيش – ستاد حرس الحدود – 4 عصرًا

الاتحاد ضد البنك الأهلي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً

الإثنين 26 فبراير:

الجونة ضد الإسماعيلي – ستاد الجونة – 4 عصرًا

زد إف سي ضد إنبي – ستاد القاهرة – 4 عصرًاالمقاولون العرب ضد المصري - ستاد الجيش ببرج العرب - 7 مساءً

الخميس 29 فبراير:

الزمالك ضد الداخلية – ستاد القاهرة – 7 مساءً

سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً.