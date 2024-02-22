الدولار يتراجع وسط ترقب لبيانات اقتصادية في أميركا وأوروبا

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الخميس 22-2-2024، مع ترقب المتعاملين لسلسلة من مسوح أنشطة الأعمال لقياس متانة الاقتصادات الكبرى وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة حول العالم.

ومن المقرر أن تصدر القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم وستسلط المزيد من الضوء على قطاعي التصنيع والخدمات.

وزاد اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة 0.14 بالمئة إلى 1.0835 دولار، وكسب الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.2647 دولار.

وتراجع الدولار مقابل الين بواقع 0.04 بالمئة لكنه عاد للتداول مجددا فوق مستوى 150 ليصل في أحدث المعاملات إلى 150.23 ين.

وانخفض مؤشر الدولار 0.15 بالمئة إلى 103.81 نقطة. وخسر حتى الآن خلال الأسبوع أكثر من 0.4 بالمئة في ظل تراجعه الأخير بسبب الانخفاض العالمي في عائدات السندات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعزز محضر الاجتماع الأحدث للسياسة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر أمس الأربعاء التوجه الذي يرى أن المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لتخفيض أسعار الفائدة.

وزاد الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.65565 دولار أميركي، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6205 دولار.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.