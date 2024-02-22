آداب عين شمس تناقش إدمان المخدرات وتدمير للنفس والجسم

نظم اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان "إدمان المخدرات تدمير للنفس والجسم".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حاضر فيها الدكتور فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس بالكلية ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

تفاصيل ندوة آداب عين شمس

واستعرض الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس سابقا، بالعرض التفصيلي المبسط، كيفية التعرف على الشخص المدمن من خلال العديد من الأعراض المضطربة التي تعترية وتجعله غريبا في تعاملاته مع الأخرين، من حيث مظاهر الاعتزال البدني، وكيفية تواصلة وكذلك طبيعة إنفعالاته القائمة على عدم النضج وعدم تقدير طبيعة الإنفعالات مع كافة المحيطين به.

وأشار إلى موضوع شديد الأهمية وهو متى نحيل الفرد المدمن وإخضاعه للعلاج، سواء من قبل المدمن نفسه ، أو القائمين على أمر رعايتة من الأهل والأسرة،

وأوضح أنواع العلاجات سواء كانت عضوية، أو نفسية، مشددا على مفهوم الانتباه وكيفية الاقلال منه وأسبابه.

واختتم الشرقاوي الندوة بالاستفاضة في مؤشرات الصحة النفسية للمدمن، موضحا كيفية العلاج والوقاية لكل مؤشر منها.

وفي نهاية اللقاء طرح الشرقاوي للطلاب فرصة طرح "تساؤلاتك" والرد عليها في أجواء مفعمه بالتفاعل والتجاوب الطلابي الفعال.

وطلب الحضور منه عقد دورات تدريبية عن كيفية التعرف على أنماط الشخصية المختلفة وكيفية التعامل الصحيح مع كل نمط وقد وعدهم بإقامة ذلك اللقاء قريبا.

وفي نهاية الندوة قام الدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بإهداء درع الكلية للأستاذ الدكتور فتحى الشرقاوي أستاذ علم النفس ونائب رئيس جامعة عين شمس سابقا.