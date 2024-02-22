موعد مباراة اتحاد جدة ونافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا

يستعد فريق الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره نافباخور نامانجان الأوزبكستاني على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مباريات جولة الإياب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2023.

وكانت مباراة الذهاب بين اتحاد جدة ونافباخور التي أقيمت على ملعب ستاد المركزي بـ أوزبكستان قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ونافباخور في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الاتحاد ونافباخور عبر فضائية Alkass Ten HD و Abu Dhabi Sports Asia 1 و beIN Sports AFC HD و SSC HD.

معلقو مباراة الاتحاد ونافباخور اليوم

يعلق على المباراة كلا من بلال علام وفارس عوض ورؤوف خليف وحسن العيدروس وسمير المعيرفي.

وتأهل فريق الاتحاد إلي هذا الدور بعدما نجح في احتلال صدارة المجموعة الثالثة، عندما حقق 15 نقطة كاملة، حصدها من 5 انتصارات وخسارة واحدة.

أما فريق نافباخور نامانجان فقد حقق المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة.