يستضيف فريق الهلال السعودي مساء اليوم الخميس، نظيره فريق سباهان الإيراني علي ملعب استاد المملكة آرينا، ضمن منافسات جولة الإياب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2023.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وسباهان التي أقيمت على ملعب استاد نقش جهان، معقل فريق سباهان، قد انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-1.

تشكيل الهلال المتوقع ضد سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي آل البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ألكساندر ميتروفيتش.

موعد مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال وسباهان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان اليوم

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قنوات Alkass Ten HD و Abu Dhabi Sports Asia 1 و beIN Sports AFC HD و SSC HD.

وكان الهلال قد اقتنص بطاقة الصعود للدور الإقصائي الأول، باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

أما سباهان فقد حل وصيفًا للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وتعادل وحيد، وهزيمتين بينهما واحدة بقرار من الاتحاد الآسيوي.