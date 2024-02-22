شاهد.. كريستيانو رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر صورة له بالزي السعودي الرسمي احتفالا بيوم التأسيس، الخاص بالمملكة العربية السعودية.

ولاقت صورة الأسطورة البرتغالية رواجًا وتفاعلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

رونالدو يقود النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وقاد النجم رونالدو فريق النصر للتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على نظيره الفيحاء بثنائية نظيفة في مباراة الإياب.

وكان النصر قد حقق الفوز ذهاباً على الفيحاء بهدف دون رد ليصبح مجموع المباراتين 3-0.

سيطر النصر على اللقاء منذ الدقيقة الأولى وحاول الوصول لمرمى الفيحاء دون خطورة حقيقية حتى نجح أوتافيا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 17.

وتصدى القائم لتسديدة رأسية من كريستيانو رونالدو لتنتهي أحداث شوط اللقاء الأول بتقدم النصر بهدف مقابل لا شئ.

ومع بداية الشوط الثاني إستمرت هجمات النصر بحثاً عن تأمين تقدمه وأحرمز كريستيانو رونالدو هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 86 ترجم كريتسانو رونالدو تفوق النصر بتسجيله الهدف الثاني في المباراة ليحسم تأهل فريقه إلى دور الثمانية.