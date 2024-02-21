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الأربعاء 21 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يقصي الفيحاء ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

مباراة النصر والفيحاء
مباراة النصر والفيحاء

تأهل فريق النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على نظيره الفيحاء بثنائية نظيفة في مباراة الإياب.

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تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء اليوم في دوري أبطال آسيا

وكان النصر قد حقق الفوز ذهاباً على الفيحاء بهدف دون رد ليصبح مجموع المباراتين 3-0.

سيطر النصر على القاء منذ الدقيقة الأولى وحاول الوصول لمرمى الفيحاء دون خطورة حقيقية حتى نجح أوتافيا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 17.

وتصدى القائم لتسديدة رأسية من كريستيانو رونالدو لتنتهي أحداث شوط اللقاء الأول بتقدم النصر بهدف مقابل لا شئ.

ومع بداية الشوط الثاني إستمرت هجمات النصر بحثاً عن تأمين تقدمه وأحرمز كريستيانو رونالدو هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 86 ترجم كريتسانو رونالدو تفوق النصر بتسجيله الهدف الثاني في المباراة ليحسم تأهل فريقه إلى دور الثمانية.

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