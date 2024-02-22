ضبط عاطل أقر بست جرائم سرقة في مصر القديمة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط ( عاطل "له معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وجاء ذلك لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلـــوب "المُغافلة"وأقر بإرتكابه (6) وقائع.

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وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النيــة" (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.