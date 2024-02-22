الإيقاع بسارق الشقق بأسلوب المفتاح المصطنع في القطامية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى سرقة المساكن.

وجاء ذلك بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بارتكاب (7) وقائع.

اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) تم ضبطه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.